Футболисты сборной России поздравили Черчесова с юбилеем, надев накладные усы

Креативно подошли игроки сборной России по футболу к поздравлению главного тренера Станислава Черчесова с 55-летним юбилеем. Футболисты пришли на тренировку с накладными усами и в футболках с изображением Черчесова в скафандре.

Сам главный тренер шутку воспринял положительно и даже поблагодарил игроков.

Футболисты @TeamRussia креативно поздравили главного тренера Станислава Черчесова с прошедшим 55-летием: они вышли на тренировку в майках с изображением Черчесова в скафандре, а также примерили усы! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/xPag8Pb6EJ — Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2018 г.

Напомним, в июне 2017 года Дзюба вместе с партнером по «Зениту» Александром Кокориным опубликовал в «сторис» "Инстаграма" видео, где они прикладывали к верхней губе ладонь, изображая усы. Видео сопровождала подпись «Message». Многие восприняли это как «послание» Черчесову за то, что Кокорин вообще не был вызван в сборную, а Дзюбу оттуда отчислили. Однако вскоре отношения между ними наладились. Сами игроки эту версию ни разу не подтвердили.

Портрет Черчесова в скафандре – отсылка к известной песне-мему группы «Ленинград» «Ты просто космос, Стас», которую включил в прямом эфире комментатор Владимир Стогниенко в финале победного матча сборной России над Египтом (3:1) в Петербурге 19 июня. Тот успех позволил отечественной команде впервые за 32 года выйти из группы на чемпионате мира.