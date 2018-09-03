«Фонтанка» за 60 секунд — 3 сентября

Погибшим после падения в «Галерее» оказался создатель храма The Beatles и главный битломан России Коля Васин. Созданный им музей The Beatles на Пушкинской, 10, опечатали, обнаружена предсмертная записка

Из Петербурга в Карелию вывозят тонны мусора. Карелия отстреливается и пытается закрыть границы.

Новый корабль для «Алых парусов» будет из стали. Потому что сказочное деревянное судно не берут в морской регистр судоходства.

Сборная присваивает «Зенит». Артем Дзюба назначен капитаном, а Андрей Лунёв — основным вратарем.

Google опубликовал справедливый глобус. Африка в два раза больше России, которую вообще только с Северного полюса можно разглядеть.

Участник карточной игры в "актерском доме" Басина в центре Петербурга прострелил грудь своему соседу по столу по дружбе. Дело о покушении на убийство развалилось.

Бывший гендиректор компании «Питер констракшн» Тимофей Поздняков отправился под домашний арест за двойные продажи квартир в ЖК «Охта Модерн». Кому-то не хватило жилья, а Позднякову — электронного браслета. Справедливость принимает причудливые формы.

«Фонтанка» снова сэкономила ваше время и выбрала десятку лучших сериалов месяца. Бешеные байкеры, судная ночь в Америке, становление порноиндустрии и еще семь хитов сентября.