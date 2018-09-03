В парке Интернационалистов запретили проводить тырмарку. За обмен старыми вещами обещают возбудить уголовное дело

В парке Интернационалистов запретили проводить ярмарку по обмену старыми вещами. Об этом 3 сентября сообщают в группе «ВКонтакте» ее организаторы.

«Час назад произошло то, чего никто не ожидал: Зелёную Тырмарку в парке Интернационалистов объявили вне закона, её распорядителя, Елену Фролову, таскали в прокуратуру и пообещали завести на неё уголовное дело, а для защиты от нас травы в парке Интернационалистов обещали выслать ОМОН», – отмечают устроители мероприятия.

Встречу, которую планировали на вечер понедельника, 3 сентября, в парке, в итоге проведут в квартире.

Как пояснили «Фонтанке» в администрации Фрунзенского района, мероприятие было не согласовано ни с садово-парковым хозяйством, ни с другими ведомствами, в том числе отвечающими за торговлю. «Могла ли такая встреча без разрешения пройти на Дворцовой? Наверное, нет. Вот и в парке Интернационалистов не может», – добавили в районной администрации.

В группе встречи указано, что на нее точно собираются прийти всего 45 человек. Несогласованную «тырмарку» проводят «зеленые» активисты. По их данным, аналогичные камерные встречи, в рамках которых обменивались старыми вещами, они уже устраивали в других парках без специального согласования.

Парк Интернационалистов в последнее время был в центре внимания: на части его территории собираются построить торговый центр с океанариумом. Жители выступали против этого проекта.