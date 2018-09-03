Путин может получить медаль “За отвагу”. Чем опасно дело долгостроя “Охта Модерн”

Суд отправил под домашний арест обвиняемого по делу о мошенничестве с квартирами дольщиков. У Тимофея Позднякова на ноге нет браслета, но есть опасный оппонент - заслуженный росгвардеец, поставивший на кон госнаграду за обезвреживание бомбы при теракте в Петербурге.

Тимофей Поздняков (в центре), фото - Пётр Ковалёв/Интерпресс

В Выборгском районном суде полиция 3 сентября пыталась воссоединить "верхушку" компании "Питер констракшн", которая так и не достроила скандально известный ЖК "Охта модерн" на Большеохтинском проспекте. Но не вышло. Бывший глава компании Тимофей Поздняков вновь отправился под домашний арест, а один из бенефициаров Евгений Кривцов вернулся в СИЗО.

Бывший гендиректор "Питер констракшн" Тимофей Поздняков, обвиняемый по делу о двойных продажах квартир, провел под домашним арестом почти два месяца. Наиболее суровое ограничение, которое пришлось ему вытерпеть, – лимитированные прогулки по два часа в день. Недавно Поздняков, по его же словам, был избавлен и от электронного браслета. Приехал сотрудник ФСИН и демонтировал устройство. То, с которым гулял экс-глава "Питер констракшн", петербуржцам одолжили на время чемпионата мира по футболу московские коллеги. После мундиаля браслеты пришлось вернуть. Своих Петербургу не хватает, по статистике на 300 находящихся под домашним арестом фигурантов приходятся около 150 устройств.

За домашний арест Позднякова голосовала прокуратура. Следствие и дольщики были против. Лояльность надзорного ведомства может привести к тому, что президенту России скоро отправят медаль "За отвагу". Ее Владимиру Путину может вернуть один из потерпевших по делу Позднякова. "Питер констракшн" оставил без квартиры действующего сотрудника Росгвардии, который лично выносил не сработавшее взрывное устройство из вестибюля станции метро «Площадь Восстания» 3 апреля прошлого года. За это офицер был указом главы государства награжден.

Теперь эту медаль ее обладатель готов отвезти в Кремль. Серьезность своих намерений он отразил в телеграмме на имя прокурора Петербурга Сергея Литвиненко, попросив того пересмотреть позицию ведомства на степень свободы Тимофея Позднякова. Телеграмма датирована 20 августа. Через пару дней Санкт-Петербургский горсуд отменил решение о домашнем аресте обвиняемого и направил материалы на новое рассмотрение. Оно состоялось в Выборгском районном суде 3 сентября, и обладателю медали, судя по всему, все же придется исполнить обещание.

Позиция прокуратуры не изменилась. Она не видит оснований для заключения бизнесмена под стражу.

А следствие сегодня снова настаивало на аресте. Там же выяснилось, что Поздняков имеет не только заграничный паспорт со сроком действия до 2020 года, но и открытую до 17 октября шенгенскую визу. Паспорт обвиняемый честно пообещал сдать в миграционную службу.

"Умысла что-то скрывать, кому-то вредить у меня нет и никогда не было", – заверил в суде Поздняков. В зале раздалось тихое, но дружное и отчетливое хмыканье. Это отреагировали дольщики ЖК "Охта Модерн". Их более 300, хотя по делу долгостроя потерпевшими признаны всего пятеро.

Сначала дольщикам в течение более двух лет пришлось доказывать, что они – именно обманутые дольщики, а не мошенники. Они исправно подавали иски. Но Поздняков утверждал, что на документах якобы стоит не его подпись. Почерковедческая экспертиза его опровергла.

"Что нам надо сделать, чтобы нам тоже дали домашний арест? Желательно, по адресу Большеохтинский, 15. И мы даже первые два месяца готовы не выходить из квартир – ремонтом будем заниматься",- полушутя рассуждает член инициативной группы дольщиков Галина Широкова.

Пока дольщики могут лишь обжаловать решение Выборгского суда и добиваться ареста, надеясь, что Тимофей Поздняков не покинет пределы страны, а количество потерпевших – не увеличится.

Ирина Корбат для "Фонтанка.ру»