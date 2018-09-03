«Я испугался и убежал домой». Подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро уверяет, что стрелял не он

Подозреваемый в убийстве полицейского в московской подземке настаивает на своей невиновности. В ходе допроса он рассказал свою версию случившегося, видеозапись 3 сентября опубликовало РБК.

43-летний рабочий фабрики Нурлант Муратов вспомнил, как перед инцидентом распивал водку с другом. На «Курской» сотрудники полиции обратили внимание на мужчину и остановили его для дежурной проверки документов. Их при себе у Муратова не оказалось. «Просто дома забыл», – пояснил он на камеру. Сотрудники правопорядка проводили задержанного в кабинет на станции.

Как рассказывает Муратов, он стоял у двери без наручников, когда услышал стрельбу. Он отметил, что невиновен, «у меня оружия даже не было», – привел гость столицы аргумент в свое оправдание. Мужчина не видел, кто стрелял по полицейскому. Также он пояснил, почему скрылся с места происшествия. «Я испугался и убежал домой», – сказал тихо потеющий перед камерой Муратов.

Мертвого сотрудника 4-го отдела УВД на московском метрополитене нашли с ранением в голову в ночь на 3 сентября. Возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» (ст. 317 УК РФ) и «Незаконный оборот огнестрельного оружия» (ст. 222 УК РФ). По подозрению в преступлении был задержан Нурлант Муратов, которого зафиксировали камеры наблюдения — его остановил полицейский, отвел к отделу, а затем Муратов убегал от кабинета на станции, в котором позже и нашли мертвого сотрудника.