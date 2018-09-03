«Зенит» захватывает сборную. Дзюба стал капитаном команды, на воротах в матче с Турцией будет стоять Лунёв

Нападающий футбольного клуб «Зенит» Артем Дзюба был назначен капитаном сборной России. Об этом сообщает «Чемпионат.com» в понедельник, 3 сентября, со ссылкой на главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

Основным вратарём национальной команды в предстоящем матче с Турцией будет еще один игрок «Зенита» – Андрей Лунёв.

Все в сборе! Начинаем подготовку к матчам с Турцией и Чехией! ⚽ pic.twitter.com/wpAlWGe2md — Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2018

Напомним, матч Лиги наций с Турцией пройдет 7 сентября в Трабзоне, контрольный матч с Чехией – 10 сентября в Ростове-на-Дону. В числе 25 вызванных футболистов – в общей сложности семеро представляют петербургский «Зенит», еще трое (Ионов, Могилевец и Полоз) в прошлом играли за сине-бело-голубых.