Кормила весь Ленинград, а теперь ликвидируется: 104-летняя макаронная фабрика прекратила работу

«Петербургская макаронная фабрика» на Коли Томчака, основанная в 1914 году, пережила революцию, блокаду и 90-е, но не нового собственника.

Сотня петербургских рабочих, которые еще месяц назад производили гребешки, спагетти и рожки, в один миг оказались на улице. Не так давно работавшая на всю Россию фабрика после двух лет с новым собственником не смогла расплатиться за муку и начала процесс ликвидации на фоне судов владельца с «Аладушкин Групп».

«Петербургская макаронная фабрика» была основана в 1914 году как «Акционерное Общество М. Иванова – Н. Гольдберга». После революции 1917 года на её базе появилась «Ленинградская макаронная фабрика». Семь гидравлических прессов предприятия выдавали 22 тонны макарон в сутки каждый – предприятие снабжало хлебобулочными изделиями весь Ленинград и соседние города – Псков, Новгород, Вологду и другие. Во время войны, до июня 1942 года, на фабрике сушили сухари для фронта, с 1942-го до июня 1943-го изготавливали тару для снарядов. В июне 1943 года производственную деятельность фабрики возобновили, предприятие выпускало макаронный полуфабрикат для отправки на фронт, а после Победы, к 1950 году, удалось достичь показателей довоенного выпуска. В течение прошлого века предприятие активно достраивалась и перестраивалась, обновляло оборудование.

С 1990-х макаронную фабрику контролировало ООО «Экстра М», сейчас это российское юридическое лицо итальянского концерна De Ceссo. Она называлась «Первой петербургской макаронной фабрикой» и производила более двадцати наименований изделий, одно из самых известных — макароны «Знатные». Маршруты поставок продукции простирались практически во все регионы России: в северные и южные районы, в центральные и на Северо-Запад, Урал и в Сибирь.

В 2016 году фабрику выкупил Александр Мальцев, владелец «Мальцев Альянс Групп», директором стала его супруга Татьяна Камынина. Предприятие сконцентрировалось на выпуске пасты из отборной пшеницы твёрдых сортов Forchetta и макаронных изделий разных видов под брендами «Вот и славно» и Pan Mac. Но, как рассказали «Фонтанке» на предприятии, продажи у нового собственника не пошли.

– Продаж не было. Директор говорил, что зарплаты не поднять, «у меня кризис», мы карабкались, а дальше начались то простои, а теперь увольнения. Фабрика умерла, – рассказал «Фонтанке» главный энергетик Александр Горлов.

По словам главного инженера предприятия Алексея Спицына, окончательно производство остановилось во второй половине августа, а перед отделом кадров поставили задачу к 31-му числу решить вопросы с рабочими.

– Ушли почти 100 человек. Написали по собственному — мера вынужденная, так как в противном случае никто бы не получил свои копейки, которые им причитались. Порядка 60 – 70% – предпенсионного возраста, – рассказал Спицын «Фонтанке».

В трудовой инспекции на 3 сентября было зарегистрировано одно обращение от рабочего фабрики по поводу увольнения, и там отметили, что по нему будут приняты все необходимые действия. Несколько сотрудников фабрики, как они рассказали «Фонтанке», потребовали уволить их по закону — по сокращению или по соглашению сторон, – но теперь просто не могут попасть на трудовые места.

– Пропускают только на проходную, чтобы закрыть приход на работу, – пояснил «Фонтанке» Горлов.

По данным ЕГРЮЛ, фабрика с 23 августа находится в состоянии ликвидации. Ликвидатор — сам Мальцев. На звонки и сообщения «Фонтанки» он не ответил. Застать его или директора предприятия на рабочем месте оказалось невозможно. Запрос на почту фабрики также остался без ответа.

По словам бизнес-партнера Мальцева, который имеет представление о ситуации и на правах анонимности пообщался с «Фонтанкой», собственник фабрики сейчас не в России и не может ответить, предприятие шло к банкротству с лета, а негативно настроенные рабочие нагнетают обстановку.

– На фабрике не происходят массовые увольнения в том смысле, что там какие-то нарушения или сокращения, – отметил он. – Есть массовые судебные дела, арестованы счета, и фабрика выходит в банкротство по объективным причинам из-за давления внешних источников. Рабочие, которые в курсе ситуации, уходят добровольно, поскольку понимают, что дальнейших перспектив нет, – заявил собеседник «Фонтанки».

Под «внешними источниками» подразумеваются судебные разборки Александра Мальцева с «Аладушкин Групп» – крупнейшей на Cеверо-Западе России компанией по производству муки, овсяных хлопьев, комбикормов и яиц, владельцем которой считается Александр Аладушкин.

Предприятие не смогло расплатиться за муку. 31 августа было принято к производству заявление от ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова», входящего в «Аладушкин Групп», к фабрике, о взыскании 5,2 млн рублей за поставленную продукцию. В начале августа поставщик через суд добился получения еще 4,5 млн рублей по аналогичному апрельскому иску.

Также в суде рассматривается ряд встречных исков, между «Аладушкин Групп», «Мальцев Альянс Групп» и юрлицами Мальцева. В частности, «Аладушкин Групп» требует взыскать с компании Мальцева «Ортус Малгрейн», занимающейся экспортной продажей зерновых и масличных культур, задолженность по займу 2012 года в 43 млн рублей и потребовал наложить обеспечительные меры. Параллельно «Мальцев Альянс Групп» пытается оспорить договор поручительства между «Аладушкин Групп» и «Петербургской макаронной фабрикой». Комментировать свои взаимоотношения с Мальцевым в «Аладушкин Групп» отказались.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»