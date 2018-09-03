Россияне на моторке пересекли границу Финляндии. Пограничникам их сдал местный житель

Финские пограничники задержали двух россиян, которые на моторной лодке без разрешения вторглись в воды Суоми. Об инциденте 3 сентября сообщает издание Yle.

Граждане России вечером 1 сентября решили сплавать в финскую часть озера Пукалусъярви на юго-востоке страны. Их заметил местный житель и сообщил о россиянах на лодке пограничникам.

«Когда пограничники прибыли на место, моторная лодка была уже на километр на стороне Финляндии», – отметил руководитель погранслужбы Юго-Восточной Финляндии подполковник Эса Вейкканен .

Россиян допросили, после чего оштрафовали и отправили восвояси. 3 сентября в Россию была отправлена и моторная лодка.