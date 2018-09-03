Специальные цены на рейсы в Германию с «Уральскими авиалиниями»

фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в преддверии зимнего сезона снижает цены на рейсы в Германию из Санкт-Петербурга и Москвы.

Специальные цены на направлениях:

Санкт-Петербург – Франкфурт – Санкт-Петербург – от 13 502 руб.;

Москва – Мюнхен – Москва – от 10 833 руб.

В цену включены все сборы. Стоимость может измениться в зависимости от курса евро.

К оплате доступны бонусы программы Крылья. Все, кто еще не зарегистрировался в программе, могут сделать это на сайте авиакомпании. Кроме того, каждому новому участнику дается приветственный бонус до 1000 рублей при регистрации, которые можно сразу использовать как скидку, не имея на счету совершенных полетов.

Акция действует с 31 августа 2018 по 28 марта 2019 на вылеты с 10 сентября 2018 по 28 марта 2019 года при покупке на сайте uralairlines.com, мобильном приложении UralAirlines и в любой авиакассе. Предложение ограничено. Организатор: ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ", ИНН 6608003013, юр. адрес 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1Г. Подробнее об организаторе, условиях акции можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании uralairlines.com или по телефону 8-800-77-00-262