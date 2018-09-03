Во время Евро-2020 иностранные болельщики смогут въезжать в Россию без виз

Российское правительство поддержало идею разрешить безвизовый въезд для иностранных болельщиков во время чемпионата Европы в 2020 году. Как сообщает в понедельник, 3 сентября, официальный сайт кабинета министров, иностранные граждане, которые собираются посетить игры Евро-2020, смогут пересекать границу страны, предъявляя только документ, удостоверяющий личность. Кроме того, они смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Петербурге и Ленобласти.

Евро-2020 впервые в истории турнира пройдёт одновременно в 12 городах разных стран Европы. Единственным городом в России, который примет соревнования, стал Санкт-Петербург. В Северной столице пройдут игры группового этапа и четвертьфинальные матчи.