Утренний коллапс не повторился. Крупнейшие пробки в Петербурге – на КАД

После утреннего коллапса на дорогах Санкт-Петербурга относительно спокойно. Загруженность улиц в норме: по данным «Яндекса» на 18 часов – 5 баллов, на 18:15 – 6 баллов.

Несколько крупных пробок, как и на протяжении последних недель, наблюдаются на КАД. В 17:51 одноимённый сервис «Яндекса» зафиксировал пробку длиной 7,5 километра на внутреннем кольце от реки Оккервиль до Октябрьской набережной; в ней можно потерять 44 минуты, что на 23 минуты больше обычного. В 17:54 – пробку на 8,2 километра и 32 минуты (что на 20 минут больше обычного) на внутреннем кольце от Дачного проспекта до Таллинского шоссе.

Кроме того, плотно на севере КАД между ЗСД и Выборгским шоссе, на внутреннем кольце на подъезде к Мурманскому шоссе и вантовому мосту, а также на внешнем кольце перед вантовым.

На проспекте Энгельса в пробке длиной 2,5 километра от Манчестерской улицы до Выборгского шоссе можно потерять 51 минуту, что на 39 минут больше обычного.

Сегодня утром, когда родители повезли детей в школы, максимальная загруженность дорог, по оценке «Яндекса», составила 7 баллов, что сразу на 3 балла выше нормы. Днём же было как обычно – максимум 3 балла.

Самые крупные пробки наблюдались на КАД утром: