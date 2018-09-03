Смольный согласовал еще один митинг против пенсионной реформы

Комитет по законности и правопорядку согласовал еще один митинг против пенсионной реформы в Петербурге. Об этом в соцсетях 3 сентября сообщил один из его организаторов, депутат Законодательного собрания города от «Яблока» Борис Вишневский.

«Митинг против повышения пенсионного возраста 16 сентября на площади Ленина согласован! Митинг проводит объединенный оргкомитет — Комитет защиты Петербурга и штаб Народ против пенсионной реформы», – написал парламентарий.

Помимо представителей партии «Яблоко», в организации митинга также задействованы депутаты фракций ЛДПР, «Справедливой России» и «Партии Роста» в Законодательном собрании Петербурга, а также различные оппозиционные организации, в том числе «Открытая Россия».

Это будет уже третий митинг в течение сентября против повышения пенсионного возраста. Накануне, 2 сентября, КПРФ вывела около одной тысячи человек на площадь Ленина. 9 сентября на этом же месте планируют митинговать сторонники Алексея Навального. Еще один митинг на 22 сентября запланировали коммунисты.