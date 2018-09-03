«Мы в долгу перед нашими мертвецами». Пиотровский, Басилашвили и Лурье рассказали, зачем нужно участвовать в годовщине блокады

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, народный артист СССР Олег Басилашвили и идеолог акции Лев Лурье приглашают почтить память жертв блокады в новом формате. Без лишних слов и подробностей спасать погибших от забвения будут на десятках городских площадок.

Созданный по инициативе Льва Лурье «Комитет 8 сентября» предлагает в день начала блокады, 8 сентября, прочувствовать масштаб трагедии и поимённо вспомнить тех, кто погиб в осаждённом городе. «Необходимо отделить празднование от скорби», – говорит Лурье в видеообращении. Отмечать прорыв блокады, по его мнению, хорошо, но недостаточно, ведь «за громом пушек забываются, например, Таня Савичева и другие сотни тысяч ленинградских детей и не только детей».

Смотреть в новом окне предоставлено Комитетом 8 сентября

Выстрел из пушки 8 сентября задуман только один – полуденный в Петропавловской крепости. После него погибших почтят минутой молчания и начнут церемонию почти соборного поминовения имён.

«Это именно то, что надо: без соплей, без подробных рассказов», – соглашается Михаил Пиотровский. По его словам, нет ничего более важного, чем память об имени.

Смотреть в новом окне предоставлено Комитетом 8 сентября

«Уничтожение имени – главный способ уничтожения вечной жизни человека. Возрождение всех тех, кто погиб в блокаду через имя и его произнесение – это магический совершенно ритуал. Думаю, что все мы должны прийти, присутствовать, слышать, слушать, читать», – говорит Пиотровский.

«Мы по-прежнему в долгу перед нашими мертвецами. Можно выбрать любую из площадок – их более тридцати – и прийти с именами своих близких или прочесть имена незнакомых людей, оставивших свои жизни в этом аду. Чтобы ужас не повторялся, его надо помнить, а погибших – оплакивать. 8 сентября не только день нашей скорби, но и день единения, день, когда мы вместе. Приходите», – присоединился к видеоприглашению народный артист СССР Олег Басилашвили.

Смотреть в новом окне предоставлено Комитетом 8 сентября

Списки погибших в блокаду в 2016 году начал зачитывать энтузиаст Юрий Вульф, но «Комитет 8 сентября» решил не ограничиваться одним домом и предложил охватить чтениями весь город. Идею на сегодняшний день поддержали почти полсотни площадок: от Зимнего дворца, Русского музея и Нахимовского военно-морского училища до школ и районных библиотек. Инициативу подхватили также горожане, готовые выходить во дворы, собираться на кладбище. В «Комитете» обещают, что перечень адресов будет пополняться. Ознакомиться с ним можно на сайте https://www.leningrad1941.ru/ploshadki

Чтения начнутся в полдень, сколько имён назовут – зависит от возможностей площадок. На некоторых мероприятия продляться до шести часов вечера. В списке больше 600 тысяч фамилий, – рассказывал в интервью «Фонтанке» Лев Лурье, все не назовут, кого-то вспомнят не единожды, но главное, чтобы не забывали. Инициаторы акции рассчитывают, что разовым это событие не будет, и спасать жертв блокады от забвения будут ежегодно.

«Мне кажется, никто не хочет повторить блокаду, в которой умер миллион человек, совершенно невинных. И вот для того, чтобы вспомнить самое трагическое, что было в истории нашего города, мы придумали эту церемонию», – объясняет Лурье.