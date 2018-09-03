После драки на школьном дворе погиб петербуржец. Задержана группа подростков

В Петербурге возбуждено уголовное дело о смертельном избиении 33-летнего мужчины. Он получил травму головы при конфликте с подростками.

Как стало известно «Фонтанке» 3 сентября, тело Андрея Минчука полицейские нашли во дворе 256-й школы на набережной канала Грибоедова. У него была пробита голова, на асфальте остались следы крови.

Инцидент произошел в ночь на 1 сентября. Наряд полиции был вызван местными жителями, внимание которых привлек шум на школьной площадке.

Как подтвердили «Фонтанке» родственники Минчука, он пил пиво с другом по имени Алексей. К школе, тоже употребить, подтянулись около десяти подростков, на вид 14 – 16 лет. Вели они себя громко и уверенно, а на замечание отреагировали по-своему. Друг Алексей от избиения убежал со двора, Минчук остался лежать. Следствие проверяет версию о том, что потерпевшего сбили с ног, а неустановленный участник подростковой компании прыгнул ему на голову.

На следующий день Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 111, часть 4, УК – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подростков задержали, участие в конфликте у 256-й школы они не отрицают, но обвинение никому не предъявлено. У следствия есть альтернативная версия: будто бы Минчук самостоятельно упал с высоты собственного роста, не участвуя в драке.

Следственный комитет Петербурга официально не комментирует информацию о преступлении.

Гибель Минчука стала вторым значительным делом с участием подростковой толпы за неделю. 24 августа в Таврическом саду группа несовершеннолетних избивала и грабила прохожих. К 1 сентября задержаны и арестованы четыре человека, они исповедуют тюремную идеологию А.У.Е.