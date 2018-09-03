Смертельное ДТП обойдется спикеру тюменской гордумы в 200 тысяч рублей. В аварии погиб многодетный отец

Тюменский районный суд вынес решение по делу о смертельном ДТП с участием председателя городской думы Дмитрия Еремеева. 3 сентября сторона обвинения выступила с ходатайством о прекращении производства по делу и попросила назначить штраф виновному спикеру в размере 200 тысяч рублей.

«Ходатайство было удовлетворено, уголовное дело прекращено», — сообщил порталу 72.ru Максим Едрышов, представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области, присутствовавший на суде.

Смертельная авария произошла ночью 25 июня под селом Червишево в Тюменской области. Еремеев, будучи за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser выскочил на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Avensis под «шашечками» такси Maxim. Спикера гордумы спасли крепкий кузов его внедорожника и сработавшие подушки безопасности. Машина такси от удара вспыхнула, после тушения в ней были обнаружены два трупа.

Матери погибшего таксиста компания Maxim выплатила полмиллиона рублей. Позже была установлена личность и погибшего пассажира: им оказался отец четверых детей Владислав Смоленков. Его семья также получила материальную помощь от компании.