Коллапс в дата-центре Росреестра не коснулся Петербурга и Ленобласти

Все сделки с недвижимостью в Северной столице и 47-м регионе проходили без задержек и перебоев. Об этом «Фонтанке» 3 сентября сообщили в Управлениях Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В Петербурге все сделки проходят в штатном режиме. Нас этот сбой не коснулся», – заверили в управлении петербургского Росреестра. Ту же информацию «Фонтанка» получила и в 47-м регионе. «У нас всё в порядке, МФЦ принимает документы без проблем, сроки оформления сделок нормативные, 5 – 7 дней», – прокомментировали в областном управлении службы госрегистрации.

Технический сбой в центре обработки данных (ЦОД) Росреестра 20 августа зафиксировал «Ростелеком», ответственный за работу программного обеспечения сервисов госуслуг. Как сообщают в пресс-центре оператора, авария длилась до конца августа.

По информации оператора, от технического коллапса в программном обеспечении сервисов Росреестра пострадали 49 регионов, в том числе ближайшие к Ленинградской области Карелия и Новгородская область. «Ростелеком» начал «постепенное восстановление» ПО 31 августа. Сегодня в «Ростелекоме» сообщили о полной ликвидации аварии в ЦОД.