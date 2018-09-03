ФСБ: Доходы «Исламского государства» упали в 10 раз за четыре года

В ФСБ рассказали, что поступления боевиков от налогов и бизнес-операций за четыре года значительно снизились. «Если сравнивать те поступления финансовые, которые были в 2014 году и оценивались примерно в 3 миллиарда долларов, то в настоящее время боевикам ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ред.) удается получить 200 – 300 миллионов долларов в год», — цитирует 3 сентября главу службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергея Беседу Russia Today.

По его словам, ИГИЛ больше не может получать такие же деньги от операций с нефтью, как это было раньше. Кроме того, снизилась и сумма налогов, которые боевикам удается получить на подконтрольной им территории.

Напомним, что ИГИЛ («Исламское государство») признан запрещенной в России организацией решением Верховного суда от 29 декабря 2014 года.