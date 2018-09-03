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03.09.2018 18:07
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«Супер Новая» квартира-трансформер от «Группы ЛСР»

«Супер Новая» квартира-трансформер от «Группы ЛСР»

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» представила своим покупателям новый продукт: «Супер Новую» квартиру-трансформер в двух домах жилого комплекса «Цветной город», продажи в которых открылись сегодня.

Для покупателей стали доступны 753 квартиры. На выбор представлены студии, одно-, двух- и трехкомнатные варианты. Минимальная цена за квадратный метр составила от 67 тыс. рублей. Площадь квартир варьируется от 18 до 61 кв. м. Дома, общая площадь которых 28,5 тыс. кв. м, будут введены в эксплуатацию в IV квартале 2020 года, а ключи жители получат до 30 июня 2021 года. 

Большую часть квартирографии новых домов в жилом комплексе «Цветной город» составляют новые квартиры-трансформеры. В наши дни все больше людей хотят организовать жилое пространство на свой вкус, и «Группа ЛСР» идет в ногу с новыми тенденциями, предлагая  своим клиентам возможность создать собственную квартиру. 

Отдельный кабинет или гостиная для встреч с друзьями? Уютный уголок для йоги или игровая? Передвижные перегородки позволят оптимально зонировать пространство, а благодаря продуманному соотношению стен и дополнительным проемам можно использовать встроенную и трансформирующуюся мебель с максимальной пользой. 

Создать собственную планировку возможно и в небольших по площади квартирах, но главное – в каждой созданной комнате будет свое окно. Этого удалось добиться за счет изменения конструктива домов: жилое пространство квартир «развернуто» к фасаду, тем самым используется все жилое пространство, а в квартиры поступает больше света. 

«Цветной город» – это масштабная территория с продуманным наполнением для комфортной семейной жизни. Комплекс является продолжением новой застройки Красногвардейского района, начало которой положено жилым комплексом «Новая Охта». Между Пискаревским проспектом, Муринским ручьем и береговой линией реки Охта вырастет самостоятельный «город в городе», в котором появится более 2 млн. кв. м. жилой недвижимости. 

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

Жилой комплекс «Цветной город» -  застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsvetnoy-gorod/documents/

Комплекс «Новая Охта» -  застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/novaya-okhta/documents/

 

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