Ford продолжает отказываться от седанов. Уйдёт Mondeo

Вслед за шагами, предпринятыми в Америке, Ford собирается свернуть выпуск седанов и для европейского рынка, сообщает Reuters.

Только за период с апреля по июнь 2018 года убыток европейского отделения Ford составил 73 миллиона долларов. А впереди маячат дополнительные расходы, связанные с «брекситом» и неясными торговыми перспективами. По данным аналитиков из Morgan Stanley, под угрозой до 12 процентов из 200 тысяч рабочих мест на предприятиях американского автопроизводителя, и большинство увольнений придется как раз на европейские заводы.

В такой ситуации компания вынуждена пересматривать модельный ряд, убирая наименее прибыльную продукцию. В данном случае это седаны, и в первую очередь Mondeo, а также минивэны Galaxy и S-Max. Кроме того, в планах Ford сокращение дилерской сети и закрытие некоторых автосалонов.

О сокращении производства самой популярной в России модели Ford Focus пока речи не идёт.