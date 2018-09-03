Футболисты «Зенита» Дриусси и Анюков не получили серьезных повреждений и готовятся к следующему матчу

Стало известно состояние здоровья травмированных игроков футбольного клуба «Зенит» – защитника Александра Анюкова и нападающего Себастьяна Дриусси. Напомним, Анюков из-за повреждения не смог продолжить матч Лиги Европы против «Мольде» 30 августа, а Дриусси преждевременно покинул поле в игре чемпионата России со «Спартаком» 2 сентября.

«У нападающего ФК «Зенит» Себастьяна Дриусси не выявлено серьезных повреждений, состояние здоровья капитана команды Александра Анюкова также не вызывает опасений», – заявили «Фонтанке» в пресс-службе петербургской команды.

Таким образом, оба игрока смогут принять участие в ближайших матчах «Зенита». Напомним, 9 сентября состоится товарищеская игра с «Кайратом», за который выступает бывший капитан сине-бело-голубых Андрей Аршавин, а 16 сентября – с «Оренбургом» в чемпионате РПЛ.