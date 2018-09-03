Путин наградил пакистанцев, спасших в горах петербургского альпиниста
Четверых пилотов, спасших петербургского альпиниста Александра Гукова в горах в Пакистане, наградил президент РФ Владимир Путин.
Указ от 3 сентября размещен на официальном интернет-портале правовой информации. В документе сказано, что четверо граждан Пакистана – Мазхар-Уд-Дин Кази Мухаммад, Рафик Абид, Рафик Мухаммад Анджуми, Факхар-И-Аббас — награждаются орденом Дружбы за спасение минувшим летом россиянина в горах.
Напомним, что операция длилась неделю в условиях очень плохой погоды.
Справка:
Русская двойка из петербуржца Александра Гукова и иркутского альпиниста Сергея Глазунова начала восхождение на Латок-1 утром 22 июля 2018 года. На следующий день испортилась погода, связь с ними прервалась. Визуальный контакт установили 24 июля. К этому времени альпинисты совершали спуск на высоте в 6700 метров. Через два часа Гукову удалось передать сигнал SOS: «Серега улетел, я вишу на стене без снаряги. Меня нужно эвакуировать». Альпинист сорвался вместе с продуктами, газом и верёвками. Его тело обнаружили у подножия горы недалеко от базового лагеря. В спасательной операции были задействованы все службы. Благодаря содействию посольства России в Пакистане был извещён премьер-министр страны, который призвал на помощь местное министерство обороны.
31 июля Гукова удалось вернуть на землю. Его товарищ остался в горах навсегда.