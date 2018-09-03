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Происшествия
03.09.2018 17:04
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Отставного бойца СОБРа отправили в колонию. Он отбил у бизнесмена желание торговать на Крестовском

Бывший оперуполномоченный СОБРа Владислав Корнилов, которого подозревали в похищении человека, получил срок за давление на индивидуального предпринимателя. Убедительность его физических навыков суд оценил в три года колонии.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 3 сентября Петроградский районный суд признал Владислава Корнилова виновным в принуждении к отказу от сделки в составе организованной группы (статья 179 УК РФ). Жертвой давления стал предприниматель Масливец, который заключил договор аренды оборудования с ООО «Лидер». В 2016 году он собирался организовать торговлю мороженым в Александровском парке и в парке на Крестовском, но натолкнулся на владельца ресторанов на острове. 

Именно Владимир Костин, как ранее установил тот же Петроградский суд, придумал, как не пропустить конкурента. В помощь он нашел тренера по самбо Филимонова, который организовал силовую поддержку.

«Филимонов подыскал для осуществления преступного плана оперуполномоченного (взрывотехника) 4-го боевого отделения специального отряда быстрого реагирования ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Кригера, Корнилова (пенсионер МВД РФ), а также неустановленных лиц», – уточнили в пресс-службе. 

Тренеру по самбо было обещано продвижение на Крестовском, остальным – четыреста тысяч рублей. Деньги отработали 27 июля 2016 года, когда предприниматель не внял угрозам и был избит. К ударам ногами и руками добавились огнестрельные ранения кисти и бедра, но сам Масливец обидчиков простил и четыре года в колонии для Костина назвал негуманными. 

Фамилия Корнилова фигурировала также в уголовном деле, возбуждённом в 2013 году. Тогда ещё 33-летнего оперуполномоченного СОБР ГУ МВД «Гранит», капитана полиции, подозревали в похищении бизнесмена, свободу которого оценили в пять миллионов рублей. Позднее дело переквалифицировали на самоуправство, и в марте 2014 года уголовное преследование было прекращено в связи с объявлением амнистии, однако из органов отличившийся боец был уволен.

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