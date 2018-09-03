Audi объявила о первом чисто электрическом кроссовере. А в Европе – новый рекорд

На заводе Audi в Брюсселе 3 сентября стартовало производство первого полностью электрического кроссовера Audi e-tron, говорится в пресс-релизе компании.

Автомобиль оборудован 150-киловаттной батареей, способной полностью заряжаться за 30 минут. Пробег на одном заряде пока не сообщается, но, учитывая то, что на топ-моделях Tesla стоят батареи «всего лишь» в 100 kW и они обеспечивают пробег до 400 км, этот показатель у новой Audi должен быть впечатляющим. Премьера нового Audi e-tron запланирована на 17 сентября в Сан-Франциско.

Практически одновременно с пресс-релизом Audi появилась новость о том, что количество электромобилей в Европе перевалило за миллион, и их продажи выросли на целых 42 процента по сравнению с предыдущим годом. По данным The Guardian, за период с января по июнь 2018 года в странах Европы и Скандинавии было продано 195 тысяч электромобилей и подключаемых гибридов. Согласно оценкам экспертов, общее количество «электрифицированных» автомобилей на нашем континенте к концу года может достичь 1,35 миллиона штук. Это меньше, чем в Китае (крупнейшем автомобильном рынке мира), но больше, чем в США (откуда, собственно, и пошла нынешняя волна «электрификации» автотранспорта).

Темпы прироста парка автомобилей опережают прогнозы Европейского Союза, согласно которым миллиона число электромобилей должно было достичь лишь к 2020 году. Однако даже при таком бурном росте пока что общее количество «электричек» не превышает 2,2 процента от всего объема европейского авторынка.