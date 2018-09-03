Сотрудники ФСБ выехали в Донецк расследовать убийство Захарченко. В спецслужбе заранее уверены, что виновата Украина

К убийству главы ДНР Александра Захарченко причастны украинские спецслужбы. Как передает 3 сентября Russia Today со ссылкой на «Интерфакс», об этом заявил руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа.

Причем он подчеркнул, что российские специалисты уже работают на месте происшествия в Донецке. И уточнил, что в ФСБ практически уверены в виновности Киева. «Причастность, конечно, украинских спецслужб к этому... мы думаем, что это определенно так», — сказал Беседа. Напомним, ранее на Украине отрицали, что спецслужбы страны как-то связаны с этим убийством.