Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитные линии Кузбасской топливной компании

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Кузбасская топливная компания» продолжают долгосрочное сотрудничество. С декабря 2017 года по август 2018 года партнеры заключили несколько кредитных соглашений, в соответствии с которыми банк предоставляет угольной компании кредиты общим лимитом 500 млн рублей и 15 млн евро

Кредитные линии открыты на два года. Средства будут использованы для финансирования текущей деятельности компании.

ПАО «Кузбасская топливная компания» – один из крупнейших производителей и экспортеров энергетического угля в России. Активы Компании включают четыре действующих и один проектируемый участок на угольном разрезе «Виноградовский» в Кемеровской области, а также две обогатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру. Компания является оператором розничной сети в четырех регионах Западной Сибири, обеспечивает углем более 400 тысяч домохозяйств и более 1 тысячи муниципальных и коммерческих котельных.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

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