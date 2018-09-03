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Экс-глава «Питер констракшн» остался под домашним арестом без электронного браслета. Устройств слежения в Петербурге на всех не хватает

Суд отправил под домашний арест бывшего гендиректора компании «Питер констракшн» Тимофея Позднякова, обвиняемого в двойных продажах квартир жилкомплекса «Охта Модерн».

Как передает корреспондент «Фонтанки», 3 сентября в Выборгском райсуде следователь ГСУ ГУ МВД Петербурга и области просил заключить Позднякова под стражу. У предпринимателя есть действующий загранпаспорт с открытой шенгенской визой и отсутствует электронный браслет. Впервые домашний арест Позднякову избрали в середине июля. Устройство слежения тогда надели, но пару недель назад сняли.

По данным «Фонтанки», УФСИН Петербурга и области не хватает примерно 150 браслетов. Под домашним арестом находятся около 300 человек, «окольцована» лишь половина.

Следствие настаивало на заключении Поздняков под стражу, так как он якобы может не только скрыться, но и уничтожить доказательства по делу. В частности, кассовые книги «Питер констракшн» так и не были переданы ни ГУ МВД, ни конкурсному управляющему.

Прокуратура возражала против ареста, несмотря на протестное письмо прокурору Петербурга Сергею Литвиненко от одного из дольщиков – сотрудника Росгвардии, который 3 апреля 2017 года, в день теракта в петербургском метро, обезвреживал вторую бомбу на площади Восстания, за что указом президента России был награжден медалью «За отвагу». Этот же сотрудник через Санкт-Петербургский горсуд добился отмены первого домашнего ареста Позднякова.

Выборгский райсуд на этот раз тоже не усмотрел оснований для заключения бизнесмена под стражу: «Не представлены материалы, которые могли бы достоверно свидетельствовать о том, что Поздняков, находясь на свободе, может скрыться от органов следствия и суда, продолжить преступную деятельность либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу», – зачитала постановление судья Наталья Вангонен.

Тимофей Поздняков до октября 2016 года занимал должность гендиректора «Питер констракшн». Он обвиняется в особо крупном мошенничестве. Компания входила в ГК «Модуль», бенефициарами которой являлись Сергей Кривцов и его сын Евгений. Кривцов-младший был арестован в 2017 году в рамках дела о двойных продажах квартир в ЖК «Охта Модерн». Его отец, который предположительно скрывается в Финляндии, объявлен в международный розыск.

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