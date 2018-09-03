Герман Стерлигов сворачивает лавочку. Почему «православный фастфуд» не пошел

Предприниматель закрывает партнерские магазины «Хлеб и соль», обвиняя франчайзи в фальсификации и желании продавать втридорога «колбасу из магазина». Экс-партнеры пытаются вести бизнес по-своему или превращаются в фермеров.

Герман Стерлигов, пообещавший накормить жителей Северной столицы православным фастфудом «за бешеные деньги», покинул рынок Петербурга, рассорившись с командой своего партнера. Как сообщил сам бизнесмен на своей странице «Вконтакте» 30 августа, его магазины «давно закрыты», а на их месте продаются «неизвестные продукты из неизвестных ингредиентов». «Не ведитесь. Вас травят как крыс под моим раскрученным брендом», – заключил он.

Герман Стерлигов уточнил, что расторг договор франчайзинга после того, как его партнер оказался в тюрьме. Речь о предпринимателе Валерии Омарове, рассказал он в беседе с «Фонтанкой», но тот лишился свободы «за прошлые дела», не имеющие отношения к совместному бизнесу. Ранее имя Валерия Омарова фигурировало в деле о попытке вывода денежных средств за пределы России. Приговор был вынесен в мае, по данным картотеки суда, сейчас дело рассматривает апелляционная инстанция.

По словам Германа Стерлигова, после приговора Омарову «из жалости к его семье» (по данным «Фонтанки», «Хлебом и солью» управляет ИП Карина Омарова.) он отказался от причитающихся ему роялти (по условиям франшизы партнер должен платить предпринимателю 10% от прибыли). Но управляющая команда перестала соблюдать договоренности. К примеру, начала продавать товары, которые не были проверены Комитетом продовольственной безопасности Российского крестьянского собрания, основанного Стерлиговым. За это предприниматель и лишил петербургского партнера своего имени.

С вывески флагманского магазина «Хлеб и соль» на Смольном проспекте действительно исчезло упоминание Германа Стерлигова. Впрочем, фасад здания сейчас в лесах и над входом висит временная растяжка.

Фото: Михаил Огнев

Фото: Михаил Огнев

В «Хлеб и соль» на момент публикации комментарий не предоставили. Но, судя по странице «Вконтакте», предприниматели решили развивать бизнес самостоятельно. Четыре торговые точки (на Смольном проспекте, проспекте Энгельса, а также в Ольгино и Энколово) продолжают торговать фермерской продукцией. Причем придерживаются тех же критерием «натуральности», что и раньше: в ассортименте хлеб из муки, смолотой на каменных жерновах, и молоко ручной дойки от коров, «не обколотых лекарствами», и т. д. Зато после разрыва отношений с Германом Стерлиговым «Хлеб и соль» обещает «порадовать снижением цен на некоторые продукты».

Удешевление, действительно, произошло. К примеру, если на открытии торговой точки цены на хлеб варьировались от 750 до 1650 рублей, то теперь от 200 до 1250. Килограмм соли и вовсе подешевел с 1500 до 250 рублей, литр молока — с 400 до 300 рублей, сливочное масло с 1200 до 700 рублей за 300 граммов. По словам продавцов, снизить цены удалось после того, как владельцы перестали платить Герману Стерлигову за рекламу. Но зарабатывать на скандальной славе экс-партнера петербургские бизнесмены продолжают. В продаже имеются таблички, запрещающие вход лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, стоимостью от 750 до 4000 рублей. А также товары под брендом Стерлигова, хотя сам бизнесмен называет их фальсификатом.

Петербургский франчайзи не единственный, с кем Герман Стерлигов разорвал отношения. По словам предпринимателя, такая же судьба постигла «Хлеб и соль» в Нижнем Новгороде, где партнер был уличен в том, что «продавал колбасу из магазина». В Перми бизнес пришлось свернуть из-за конфликта между соучредителями, в Кирове — из-за низкой покупательской способности. В итоге опыт франчайзинга был признан неудачным. Магазин в Краснодаре, которым управляет предприниматель Эдуард Шипков, переведен под его собственный бренд. Вскоре его примеру последует владелец последней франчайзинговой точки в Ростове-на-Дону Владимир Савицкий. «Мы ведем переговоры, чтобы он тоже назвал лавку своим именем», – пояснил Герман Стерлигов.

Продажа фермерских продуктов «за бешеные деньги» оказалась не таким простым бизнесом, подтверждают партнеры православного предпринимателя. Так, экс-франчайзи в Кирове Андрею Воженникову помешала не столько низкая покупательская способность – состоятельные люди есть и в Кирове, — сколько затраты на логистику. По его словам, условия франшизы Стерлигова разрешают продавать только товары, одобренные Комитетом продовольственной безопасности. Но отыскать такие предприятия поблизости проблематично. «Например, мы нашли поставщика молока на самом краю Кировской области, но везти его было издалека и по бездорожью. Логистика все съедала», – пояснил он.

Кроме того, у франчайзи возникали проблемы с законом: по сообщению кировских СМИ, в 2017 году в магазине арестовали часть продукции за незаконное использование товарного знака. Были обнаружены и другие нарушения: на этикетке не было информации о дате производства, сроке годности, соответствии продукта стандартам качества.

В итоге Андрей Воженников решил переквалифицироваться в фермера и поставляет варенье, настойки и чай в московские магазины Германа Стерлигова.

А вот в Москве, откуда православный бизнесмен грозился уйти еще в прошлом году, бизнес «православного фастфуда» себя чувствует более устойчиво. Сейчас в столице семь точек, которыми управляет семья Германа Стерлигова. Один магазин пришлось закрыть, так как владелец помещения отказался продлевать аренду, пояснил он. Ранее Стерлигов объяснял закрытие точки «повышенным интересом прокуратуры», но сейчас правоохранительные органы вопросов к нему не имеют, заверил он. В дальнейшем предприниматель намерен открывать только собственные магазины. Не исключено и возвращение в Петербург, если удастся быстро найти несколько подходящих площадок.

«В России пока не научились продавать продукты питания немассового спроса. Герман Стерлигов и его партнеры не стали исключением», – говорит президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Михаил Шконда. По его словам, когда открылась первая точка «Хлеб и соль», он водил туда фермеров на экскурсии, показывая, сколько может стоить их продукция. Но уже через пару месяцев после запуска магазина стало ясно, что идея не сработала: товары начали терять в объемах, хотя цены оставались прежними. «Это означает, что та огромная наценка, которая была, не покрывала скромные итоги продаж», – говорит он. Вероятно, у партнеров был соблазн сэкономить на других затратах, которые и привели к разрыву отношений. «В Москве, где гораздо больше богатых людей, возможно, что-то получилось», – комментирует Михаил Шконда. По мнению эксперта, снижение цен вряд ли поможет экс-франчайзи. «Для массового покупателя это все еще дорого, а для состоятельных клиентов, на которых изначально был рассчитан магазин, нет разницы — 4 тысячи или 10 тысяч, зато имя Германа Стерлигова было на слуху», – заключил он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»