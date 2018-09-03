«Мостотрест» ответил: ДТП с поднявшимся пролётом Володарского не связано с доработкой гидропривода

Доработка гидропровода на Володарском мосту и самопроизвольное поднятие пролёта, случившееся вечером 25 августа в Петербурге, не связаны друг с другом. Об этом 3 сентября СПб ГБУ «Мостотрест» заявило на своём сайте. Из этого можно сделать вывод, что объявленный на сайте госзакупок аукцион по замене оборудования переправы, о котором стало известно в понедельник, не имеет отношения к инциденту.

Учреждение разъяснило ситуацию «ввиду появившейся в СМИ информации о возможных причинах... происшествия на Володарском мосту, связанных с неисправностью системы гидропривода».

Как рассказали в «Мостотресте», доработка системы гидропривода – плановая, к ней готовились с декабря 2016 года. Тогда был заключён контракт на «разработку рабочего проекта на доработку гидропривода подъёма-опускания крыла разводного пролета Володарского моста». Работы включают в себя замену насосных станций и шкафов управления гидропривода и проводятся заблаговременно до окончания срока выработки ресурса оборудования, отмечается в сообщении.

Проект сдали в апреле 2017 года без нарушения сроков. После проведения соответствующих процедур в декабре 2017 года заключили контракт на изготовление и поставку оборудования гидропривода: насосных станций и шкафов управления. Оборудование «Мостотрест» получил в августе 2018 года, монтаж оборудования запланировали на межнавигационный период 2018 – 2019 годов, подчеркивается в сообщении.

«Работы ведутся согласно графику и не связаны с произошедшим ДТП, – утверждает «Мостотрест». – В настоящее время продолжается выяснение причин случившегося».

Володарский мост начал самопроизвольную разводку 25 августа, «клюв» разводного пролёта приподнялся, по разным данным, на 20 – 40 сантиметров. В него врезались две легковые машины и маршрутка, три человека были госпитализированы.

Фото: megapolisonline.ru

В «Мостотресте» заявили, что причина незапланированной разводки моста, на котором буквально за день до происшествия закончился ремонт, заключается в дополнительной нагрузке на переправу. Это соответствует версии собеседников «Фонтанки»: дело может быть в слишком тяжелом асфальте, который уложили накануне ДТП. Также наше издание выяснило, что в ходе ремонта переправы поставщик на месяц задержал модернизацию изношенного гидропривода, однако сегодня «Мостотрест» заявил, что работы идут по графику.