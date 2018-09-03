18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+21°C
/ Завтра: +20
$ 67.74р
78.64р
18:18 03.09.2018
Расширенный поиск

Город
03.09.2018 16:35
Печать

«Мостотрест» ответил: ДТП с поднявшимся пролётом Володарского не связано с доработкой гидропривода

Доработка гидропровода на Володарском мосту и самопроизвольное поднятие пролёта, случившееся вечером 25 августа в Петербурге, не связаны друг с другом. Об этом 3 сентября СПб ГБУ «Мостотрест» заявило на своём сайте. Из этого можно сделать вывод, что объявленный на сайте госзакупок аукцион по замене оборудования переправы, о котором стало известно в понедельник, не имеет отношения к инциденту.

Учреждение разъяснило ситуацию «ввиду появившейся в СМИ информации о возможных причинах... происшествия на Володарском мосту, связанных с неисправностью системы гидропривода».

Как рассказали в «Мостотресте», доработка системы гидропривода – плановая, к ней готовились с декабря 2016 года. Тогда был заключён контракт на «разработку рабочего проекта на доработку гидропривода подъёма-опускания крыла разводного пролета Володарского моста». Работы включают в себя замену насосных станций и шкафов управления гидропривода и проводятся заблаговременно до окончания срока выработки ресурса оборудования, отмечается в сообщении.

Проект сдали в апреле 2017 года без нарушения сроков. После проведения соответствующих процедур в декабре 2017 года заключили контракт на изготовление и поставку оборудования гидропривода: насосных станций и шкафов управления. Оборудование «Мостотрест» получил в августе 2018 года, монтаж оборудования запланировали на межнавигационный период 2018 – 2019 годов, подчеркивается в сообщении.

«Работы ведутся согласно графику и не связаны с произошедшим ДТП, – утверждает «Мостотрест». – В настоящее время продолжается выяснение причин случившегося».

Володарский мост начал самопроизвольную разводку 25 августа, «клюв» разводного пролёта приподнялся, по разным данным, на 20 – 40 сантиметров. В него врезались две легковые машины и маршрутка, три человека были госпитализированы.

Фото: megapolisonline.ru

В «Мостотресте» заявили, что причина незапланированной разводки моста, на котором буквально за день до происшествия закончился ремонт, заключается в дополнительной нагрузке на переправу. Это соответствует версии собеседников «Фонтанки»: дело может быть в слишком тяжелом асфальте, который уложили накануне ДТП. Также наше издание выяснило, что в ходе ремонта переправы поставщик на месяц задержал модернизацию изношенного гидропривода, однако сегодня «Мостотрест» заявил, что работы идут по графику.

Ранее по теме

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
03.09.2018 18:07

«Супер Новая» квартира-трансформер от «Группы ЛСР»

«Группа ЛСР» представила своим покупателям новый продукт: «Супер Новую» квартиру-трансформер в двух домах жилого комплекса «Цветной город», продажи в которых открылись сегодня
Группа Компаний «РосСтройИнвест»
03.09.2018 16:33

Шествие «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» 8 сентября

В эту субботу, 8 сентября, состоится памятное шествие «ВЕЧНО ЖИВЫЕ», посвященное 77-й годовщине начала Великого подвига ленинградцев и защитников города длиной в 900 блокадных дней
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
03.09.2018 16:18

Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитные линии Кузбасской топливной компании

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО «Кузбасская топливная компания» продолжают долгосрочное сотрудничество. С декабря 2017 года по август 2018 года партнеры заключили несколько кредитных соглашений, в соответствии с которыми банк предоставляет угольной компании кредиты общим лимитом 500 млн рублей и 15 млн евро
ГК «Эталон»
03.09.2018 16:08

Группа «Эталон» провела строительные уроки в День знаний

В День знаний, 1 сентября, Группа «Эталон» провела серию строительных уроков для первоклассников петербургской школы, которую в рамках реализации ЖК «Ласточкино гнездо» построила компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). Занятия для малышей проходили в игровой форме
Группа компаний «ЦДС»
03.09.2018 12:33

В Мурино открылась новая общеобразовательная школа

Общеобразовательная школа на 700 учеников открылась в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области. МОБУ «Муринская СОШ №3» полностью укомплектована и готова к началу учебного года
ПАО «Группа ЛСР»
03.09.2018 12:10

Школа и детский сад в жилых комплексах «Группы ЛСР» приняли первых воспитанников

На территории жилого квартала в Калининском районе, сформированного «Группой ЛСР» открылись детский сад и начальная школа – 1 сентября их порог переступили юные жители комплексов «Калина-парк», «Калейдоскоп» и Cinemа. Оба социальных объекта построены «Группой ЛСР» и сданы в прошлом году
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
03.09.2018 12:03

Аэрофлот получил сорок восьмой самолет Sukhoi Superjet 100

Аэрофлот пополнил парк воздушных судов сорок восьмым отечественным самолётом Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100)
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
03.09.2018 11:56

Дальний Восток ближе с субсидированными авиабилетами

В авиакассах доступны льготные билеты во Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Иркутск и другие
Пресс-служба «Главстрой – Санкт-Петербург»
03.09.2018 11:54

В жилом комплексе "Юнтолово" открыта школа на 825 учащихся

Компания «Главстрой – Санкт-Петербург», сообщает об открытии общеобразовательной школы на 825 мест на территории жилого комплекса «Юнтолово» в Приморском районе
Балтийский транспортный форум
03.09.2018 11:39

10-летний юбилей Балтийский транспортный форум отметит уже через три дня

6 – 7 сентября 2018 года, в Калининграде (деловой центр «На острове») состоится 10 Юбилейный Балтийский транспортный форум
ГК «Эталон»
03.09.2018 11:13

В «Доме на Обручевых» от «Эталон ЛенСпецСМУ» началось благоустройство территории

В жилом комплексе комфорт-класса «Дом на Обручевых», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга, началось благоустройство придомовой территории
Setl City
03.09.2018 10:55

«Петербургская Недвижимость» заявила о повышении цен на элитные объекты

Квартиры во всех строящихся объектах бизнес и премиум класса от Setl City подорожают уже 6-ого сентября