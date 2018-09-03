Группа «Эталон» провела строительные уроки в День знаний

ГК «Эталон»

В День знаний, 1 сентября, Группа «Эталон» провела серию строительных уроков для первоклассников петербургской школы, которую в рамках реализации ЖК «Ласточкино гнездо» построила компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). Занятия для малышей проходили в игровой форме.

ГК «Эталон»

Уроки для первоклассников провел талисман Группы «Эталон» – Рыжий Кот. Он рассказал детям о профессии строителя, о том, как возводятся современные жилые дома, и ответил на вопросы ребят. Особенно первоклассников интересовало, как был построен ЖК «Ласточкино гнездо» – место, где они живут со своими родными. В конце каждого урока дети получили памятные подарки – мягкие игрушки и книги «Когда я вырасту, я буду строить дома», вышедшие в свет по инициативе основателя Группы «Эталон» Вячеслава Заренкова в рамках проекта по популяризации рабочих профессий.

ГК «Эталон»

Группа «Эталон» активно участвует в социальных мероприятиях. Компания регулярно проводит акции озеленения, занимается благоустройством городских парков, создает общественные пространства, активно участвует в реконструкции и строительстве памятников, возводит детские сады и школы.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Ласточкино гнездо», застройщик ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://mirndv-lastochkino-gnezdo.ru/documentation

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