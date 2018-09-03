Global Ports закрыла сделку по продаже терминала в Петербурге «ТрансКонтейнеру»

Компания Global Ports закрыла сделку по продаже ЗАО «Логистика-Терминал» «ТрансКонтейнеру». Сумма сделки составила 1,9 млрд рублей. Как сообщили 3 сентября в компании, полученные средства направят на сокращение доли заемных средств.

ЗАО «Логистика-Терминал» управляет железнодорожным терминалом в Шушарах. Он специализируется на обработке контейнеров, включая услуги по перегрузке на различные виды транспорта, долгосрочное хранение, временное хранение больших партий контейнеров. В 2017 году на терминале обработано 172 тысячи TEU (единица измерения груза, равная объёму одного 20-футового контейнера) и 324 тысячи тонн генеральных (перевозимых в упаковке) грузов.

Global Ports договорилась с «ТрансКонтейнером» о продаже ЗАО «Логистика-Терминал» летом 2017 года. ФАС России отказала в удовлетворении ходатайства о сделке, но «ТрансКонтейнер» оспорил это решение в суде.