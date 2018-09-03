В Кремле заявили о вербовке россиян американскими спецслужбами

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что российских граждан пытаются сделать информаторами разведки США, не став при этом комментировать информацию об интересе американских спецслужб к Олегу Дерипаске.

«Учитывая, что такие бизнесмены, как Олег Дерипаска, являются очень крупными акционерами и руководителям огромных бизнес-структур и производственных процессов, где заняты десятки, а иногда и сотни тысяч людей, в том числе работающих иногда и в чувствительных сферах российской экономики, то подобные случаи самым красноречивым образом свидетельствуют как раз о попытках вмешательства во внутренние дела Российской Федерации», – цитирует 3 сентября Дмитрий Пескова RT.

По словам официального представителя Кремля, власти США «очень грубо работают по линии разведки», пытаясь завербовать российских граждан.

Напомним, что 1 сентября американское издание The New York Times рассказало о том, что ФБР несколько лет пыталось завербовать Дерипаску, предложив ему в обмен помощь в решении его проблем. Американцы, в свою очередь, хотели знать об организованной преступности и вмешательстве России в президентские выборы.