Сплошной экспромт. Сибирская транспортная полиция сняла странный клип про свою работу

Пользователи соцсетей активно обсуждают ролик с участием сибирской полиции на транспорте. Видео на песню собственного сочинения «Три линии судьбы» у одних вызывает улыбку, у других — недоумение.

На кадрах сотрудники транспортной полиции СФО неловко машут руками, как на рэп-концерте, изображают взлетающий самолет и не слишком грациозно двигаются. Как оказалось, секрет столь нестройных танцев заключается в том, что все в клипе — экспромт, а сотрудников полиции и вовсе не предупреждали о съемках для ролика.

Об этом новосибирскому изданию VN.ru рассказала начальник культурного центра окружного управления транспорта МВД Наталья Басова. Она является автором текста и музыки, исполнила песню тоже она сама. Басову в клипе легко узнать по самым отточенным движениям.

На создание клипа у девушки ушло около двух недель, включая съемки и монтаж. Главными действующими лицами видеоролика стали сотрудники полиции, несущие службу на воде, в аэропорту и на железной дороге.

Клипы сотрудников правоохранительных органов часто вызывают неоднозначную реакцию у зрителей. В июле, например, свердловские инспекторы сняли видео к дню ГИБДД. Там нет танцев, зато есть краснеющие от смущения полицейские и поющие дети.