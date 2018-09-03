На корвет «Гремящий» начали заселять экипаж

Экипаж корвета «Гремящий» проекта 20385 начал осваивать пространство военного корабля. Об этом сообщили на судостроительном заводе «Северная верфь» в Петербурге 3 сентября.

Готовность корвета к приему команды вместе с личным составом проверяла комиссия 13-й бригады строящихся и ремонтирующихся кораблей. Комиссия изучила жилые, служебные, санитарно-бытовые помещения, медицинский блок и камбуз.

«Была продемонстрирована работа систем обеспечения жизнедеятельности корабля, дизель-генераторов, средств внутрикорабельной связи, проверена укомплектованность заказа аварийно-спасательными средствами. Для проверки работы камбузного оборудования — тестомесильного агрегата, пароконвектомата, плиты и духовых шкафов — корабелы по сложившейся традиции организовали пробную варку обеда», — рассказали на предприятии.

Экипаж будет вселяться на корабль в течение двух недель. За это время проведут швартовые испытания, где будет отработано командное взаимодействие в штатных и внештатных ситуациях.

Проект 20385 является модернизацией проекта 20380 «Стерегущий». Закладку головного корвета «Гремящий» произвели в феврале 2012 года. Передача флоту запланирована на октябрь 2019 года.