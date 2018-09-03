Футбольное поле арены «Санкт-Петербург» выкатили на улицу

Арена «Санкт-Петербург» на Крестовском острове временно осталась без своего футбольного поля. Клуб «Зенит», под управлением которого с мая находится новый стадион, принял решение выкатить газон на открытый воздух. Видео, как проходил этот процесс, было выложено 3 сентября в официальном Instagram арены.

Отметим, что в последний раз поле выкатывали в мае незадолго до старта чемпионата мира. Как и в прошлый раз, сегодня все прошло в штатном режиме, и ушло на это меньше двух часов. Как объяснили в «Зените», выкатное поле для того и нужно, чтобы газон мог восстанавливаться в естественных условиях. «Тем более сейчас в Петербурге хорошая погода», — подчеркнули в клубе.

В конце апреля «Фонтанка» писала о том, с какими трудностями проходило тестовое выкатывание поля. В процессе было решено не использовать воздушную подушку для облегчения конструкции и, соответственно, резиновую юбку, которая обеспечивала герметичность и примыкание к бетонной плите. В итоге на процесс ушло около 9 часов, обратно поле закатили за полтора. Работы производило УМ-Филиал ОАО «Метрострой».