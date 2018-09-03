Осужденный за экстремистский пост петербуржец обратился в ЕСПЧ

45-летний Владимир Тимошенко, отбывающий наказание за унижение чиновников во «ВКонтакте», обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Информацию «Фонтанке» подтвердил 3 сентября аналитик правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов, именно он представляет интересы петербуржца в Страсбурге.

Тимошенко считает, что власти нарушили его право на свободу и личную неприкосновенность, свободу выражения мнения и право на справедливое судебное разбирательство. Несмотря на не вполне безобидное прошлое подзащитного (Тимошенко отбывал наказание в Новгородской области по делу о приготовлении к теракту у стен местного кремля), Дамир Гайнутдинов считает, что ЕСПЧ должен встать на их сторону.

– Вне зависимости от бэкграунда Тимошенко (вина которого, кстати, особо в суде не доказана – свидетельские показания, на которые ссылалось обвинение, опровергнуты в судебном заседании самими свидетелями), приговор несправедливый и жестокий. И нарушает он не только права Тимошенко, но и в целом угрожает свободе слова в России, потому что угроза тюрьмы за безобидную публикацию в Интернете заставляет людей отказаться обсуждать важные проблемы, критиковать власти и распространять информацию. В этом смысле опасность этого «государственного антиэкстремизма» гораздо больше, – считает адвокат «Агоры».

Напомним, срок за пост во «ВКонтакте» Тимошенко получил в ноябре 2017 года. Тогда Красногвардейский суд Петербурга пришел к выводу, что мужчина разжигал ненависть по отношению к чиновникам и силовикам в соцсети. В заявлении осужденного употреблялись словосочетания «антинародный режим» и «карательно-репрессивный аппарат». Эксперты признали пост экстремистским.