В Кемерово осень началась со снегопада

В Кемеровской области выпал снег. На YouTube появилась видеозапись, на которой мужчина едет по заснеженной дороге.

За кадром автор видео говорит, что съемки с регистратора произведены в Кемеровской области. Мужчина так удивлен необычному природному явлению, что практически все 30 секунд использует обсценную лексику для описания своих чувств.

«Позвоните Сереже, чтобы не неслись», – заботливо говорит в конце видео мужчина, уточнив, что сам он чуть не попал в ДТП из-за непогоды. В местном Гидрометцентре подтвердили, что сентябрь начался с выпавшего снега, который вызван резким перепадом температур.

Город Кемерово находится в Западной Сибири, на 55-й широте и 86-м меридиане восточной долготы. Санкт-Петербург, для сравнения, расположен севернее и западнее столицы Кузбасса. Координаты его исторического центра – 59 градусов 57 минут северной широты и 30 градусов 19 минут восточной долготы.