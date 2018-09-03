Сын директора Театра Ленсовета погиб в автокатастрофе

Погибшим в дорожной аварии под Петербургом оказался 17-летний сын директора Театра имени Ленсовета Валерия Градковского.

Как сообщала «Фонтанка», накануне, 2 сентября, поздно вечером в Зеленогорске на нерегулируемом перекрестке квадроцикл столкнулся с легковым автомобилем, врезался в дерево и загорелся. Управлявший им водитель, 17-летний Даниил Градковский, погиб.

Валерий Градковский по телефону подтвердил «Фонтанке» гибель сына. Театром имени Ленсовета 54-летний менеджер руководит с 2006 года, является заслуженным работником культуры РФ.