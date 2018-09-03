«Льва» и «Львёнка» отправят в Берлин. Первые трамваи Невского завода электрического транспорта представят на мировом уровне

Два трамвая линейки «Львёнок» отечественной сборки отправятся из Петербурга в Берлин сегодня, 3 сентября. Невский завод электрического транспорта решил показать свою продукцию в Европе.

Как сообщили «Фонтанке» в головной компании предприятия – ПК «Транспортные системы», – «Львёнок» и «Лев» впервые представят российский городской электрический транспорт на международной выставке рельсового транспорта «Иннотранс-2018».

«Вагоны отвечают самым современным мировым требованиям. Это касается и дизайна, и 100-процентно низкого пола, и уровня комфорта для пассажиров», – прокомментировали критерии выбора для выхода на международный рынок в «Транспортных системах».

По информации компании, в Берлин отправится 17-метровый трамвай модели 71-911ЕМ «Львёнок» (каждый вагон весом около 20 тонн) и 34-метровый 71-934 «Лев» («самый длинный трёхсекционный вагон в своем классе в мире»). Оба состава собрали на Невском заводе электрического транспорта.

Перед отправкой из Петербурга в Берлин на трамваях заменили тележки российского формата на европейские – с 1520 на 1435 мм и с помощью специальных домкратов погрузили их на трейлер.

Выставка «Иннотранс-2018» пройдет с 17 по 21 сентября.

Новую линейку трамваев «Львёнок» представили в июле этого года. Среди ее особенностей — модульная сборка (благодаря которой секции можно будет легко менять, тем самым упростив обслуживание составов), большая вместимость (от 150 пассажиров) и пластиковый салон вместо алюминиевого. По планам создателей уже скоро «Львы» и «Львята» отправятся работать в Пермь, Краснодар, Ростов-на-Дону и, возможно, в Петербург и Москву.