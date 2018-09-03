Беспилотник Apple впервые попал в аварию – и на газетные полосы

Беспилотный Lexus RX450h, принадлежащий Apple, попал в аварию, но это не было результатом сбоя оборудования или программ автомобиля — просто в него врезался сзади зазевавшийся водитель на Nissan Leaf. Подробности этой истории обсуждает издание Mashable 3 сентября.

Согласно отчету дорожной службы штата Калифорния, SUV Lexus, который используется Apple для тестов, находился в режиме автономного движения, когда в него сзади въехал Nissan Leaf. Lexus двигался со скоростью около 2 км/ч и продолжал замедляться, поскольку собирался выезжать на хайвей и пропускал поток. Nissan ехал сзади со скоростью 25 км/ч, поэтому оба автомобиля получили незначительные повреждения.

Считается, что Apple работает над проектом беспилотного автомобиля с 2014 года, но учитывая параноидальную склонность этой компании к секретности, очень мало что смогло просочится в прессу. Лишь недавно генеральный директор Тим Кук официально признал само существование такого проекта, до этого в прессе бродили разнообразные слухи. Среди них были истории про то, как первоначально Apple хотел сотрудничать с BMW и Mercedes, но не нашел взаимопонимания, потом говорили о Volkswagen. Использование в качестве тест-платформы Lexus может свидетельствовать о неких договоренностях с японцами, однако, как стало известно недавно, Apple получит от Volkswagen несколько микроавтобусов Transporter T6 для переоборудования в беспилотные челноки для нужд самой компании.

Судя по всему, первоначальный амбициозный, в духе Стива Джобса, проект Apple по созданию собственного беспилотного электромобиля под кодовом названием Titan на данный момент редуцировался в создание аппаратно-программной платформы для других автопроизводителей. Считается, что работы над этой платформой дойдут до стадии внедрения не раньше 2023 года, когда подчиненные Тима Кука смогут довести свою технологию до обычной для Apple стадии «круче всех».