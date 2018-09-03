Сотрудники ФСБ задержали ульяновского завуча-мстителя

Сотрудники ФСБ пришли за заместителем директора ульяновской средней школы №57. Его подозревают в незаконном доступе к информационным ресурсам городского управления образования. Об этом 3 сентября сообщает Meduza со ссылкой на местное издание.

Следователи выяснили, что в декабре 2017 года завуч взломал сайт управления образования. В рабочее время он заходил туда и удалял персональные данные учащихся и педагогов, подчищал бухгалтерскую отчетность и письма в электронной почте.

После задержания учитель объяснил логику своих действий. Оказалось, что он был обижен на РУО, а в качестве мести выбрал махинации с документами.

На подозреваемого завели уголовное дело за «неправомерный доступ к компьютерной информации». Минимальное наказание по этой статье — штраф до 500 тысяч рублей, максимальное — лишение свободы на 5 лет.