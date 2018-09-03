Пьяный водитель автобуса из России спрятался на границе с Польшей в туалете. Пограничник его «терпеливо ждал»

Рейсовый автобус, перевозивший туристов из России, остался без водителя на МАПП «Гроново» (Мамоново), так как польские пограничники выявили, что водитель был пьян.

«2 сентября [на пункт пропуска Гроново] прибыл автобус, следующий из Калининграда в Гданьск. Во время осмотра проездных документов водитель начал вести себя странно. Он избегал разговора с офицером пограничной охраны, а затем спрятался в туалете автобуса. Офицер терпеливо ждал, после чего проверил мужчину на содержание алкоголя», – сообщает на своем сайте пограничная служба Польши.

Тест на алкоголь подтвердил догадки пограничников. В выдыхаемом воздухе у 31-летнего мужчины было 0,56 промилле. После этого россиянина задержали.