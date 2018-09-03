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Общество
03.09.2018 14:39
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Крымский лев Филя заобнимал туристов. Те не испугались

Дикий хищник полностью оправдал свою принадлежность к семейству кошачьих в сафари-парке в Крыму. Лев Филя запросил тактильного внимания. Туристы не отказали и вдоволь пообнимались с опасным зверем.

Сафари-парк «Тайган» выложил на свой YouTube-канал видео, на котором лев по кличке Филя забрался в машину к туристам. Сначала хищник вытолкал из кабины водителя и уселся за руль, а затем направился в салон, где настойчиво принялся требовать внимания и ласки. Туристы не испугались и приласкали зверя.

В «Тайгане» живут около 60 африканских львов на площади более чем 30 гектаров крымского предгорья. Животных более пяти лет собирали из различных зоопарковых коллекций России, Украины, Европы, а некоторые были специально привезены из Южно-Африканской Республики.

Как ранее сообщал телеканал «Крым 24», в июле один из львов в парке «Тайган» напал на туристку из Кирова Ольгу Соломину. Зверь прокусил ей руку. По словам женщины, в момент нападения хищников директор «Тайгана» Олег Зубков (именно он на ролике везет туристов) был рядом, но не смог сразу утихомирить своих животных.

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