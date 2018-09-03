В Петербурге рассказали о людях с аутизмом

Гости фестиваля, организованный Центром творчества, обучения и социальной абилитации для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом», смогли побывать в двух реальностях: в психоневрологическом интернате, куда, как правило попадет человек с аутизмом, и в той реальности, которую для таких людей создает Центр.

Цель фестиваля, который уже в пятый раз прошел в Петербурге, обозначить потребности людей с расстройствами аутистического спектра и другими особенностями в принятии и дружелюбной среде, а также для сбора пожертвований.

Для гостей вновь играл оркестр студентов Центра «Антон тут рядом» под руководством известного петербургского музыканта Алексея Плюснина, снова можно было выбирать стильные сувениры, которые в керамической, швейной, переплетной мастерской создают молодые люди с расстройством аутистического спектра.

Кроме этого, те, кто пришел на остров Новая Голландия, узнали, что можно сделать, чтобы людям с аутизмом было комфортнее жить в городе, чтобы они могли работать наравне с обычными людьми, исполнять музыку, играть в театре. Чтобы они могли научиться самостоятельно жить в обычной городской квартире. Чтобы семья, где у ребенка диагностировали РАС – расстройство аутистического спектра – не чувствовала себя брошенной и одинокой, не металась бы в страхе, где получить помощь. Детей с РАС в городе гораздо больше, чем говорит официальная статистика, а помощи очень мало.

В этот раз устроители фестиваля в вставочном павильоне противопоставили две реальности – психоневрологический интернат, куда, если нет родителей или опекунов, неизбежно попадет рано или поздно человек с аутизмом, и ту реальность, что создает Центр «Антон тут рядом» – с помощью семьям, обучением и трудоустройством студентов, сопровождаемым проживанием.

Инсталляция про ПНИ «Как тебе такое, Илон Маск?» потрясла молодых людей, которые пришли на выставку. Они внимательно всматривались в узкую кровать со сбитой клеенкой, миску с кашей и лекарствами на тумбочке. Это жизненное пространство обитателей ПНИ – место за забором, где живут тысячи людей с ментальными нарушениями. Они всматривались в цифры – сколько государство тратит на ПНИ, а сколько – на субсидии общественные организациям, которые помогают таким людям. Цифры впечатляюще-грустные.

В этом году Центр «Антон тут рядом» не получил от города в виде субсидий ни копейки. Из-за этого под угрозой закрытия оказались несколько проектов. Сейчас Центр изыскивает различные возможности, чтобы этого избежать. В частности, были открыты мастерские Центра. Теперь любой желающий может посетить занятия по созданию и росписи посуды, декоративной подушки и текстильной сумки-шопер.

Кроме того, поддержать Центр можно, сделав пожертвование на сайте организации.