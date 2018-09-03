Меньше чем полмиллиона: объявлены цены «Гранты» в четырёх кузовах

«АвтоВАЗ» назвал начальную цену седана Lada Granta – это 419 900 рублей. Цены на хетчбэк и лифтбэк «Гранта» начинаются от 436 900 рублей, на универсал – от 446 900 рублей. Продажи модели стартовали 1 сентября.

Как сообщает пресс-служба компании, это один из самых доступных автомобилей с автоматизированной трансмиссией. Так, седан с 16-клапанным 106-сильным мотором и АМТ (автоматизированная механическая трансмиссия) стоит от 521 500 рублей, седан с 16-клапанным 98-сильным мотором и АКП (автоматическая коробка передач) – от 581 500 рублей. Помимо этих двух силовых агрегатов для «Гранты» доступен 8-клапанный мотор 87 л.с.+МКП, а также 16-клапанный мотор 106 л.с.+МКП.

В общей сложности для новой Lada Granta создано 56 вариантов, различающихся типом кузова, двигателями и опциями.

В базовую комплектацию «Гранты» Standard входит подушка безопасности водителя, крепления для детских кресел Isofix, АБС с усилителем экстренного торможения, складное заднее сиденье, лёгкая тонировка стекол, аудиоподготовка, система «Эра-Глонасс».

Следующая комплектация Classic включает около 20 систем, среди них улучшенная шумоизоляция, бортовой компьютер, наружная электрокнопка отпирания багажника, электростеклоподъемники передних дверей, регулировка руля по высоте. Седан в версии Classic стоит от 455 500 рублей, хетчбэк и лифтбэк – от 470 500 рублей, универсал – от 480 500 рублей.

Комплектация Comfort (от 501 500 рублей за седан, от 516 500 рублей за хетчбэк и лифтбэк и от 526 500 рублей за универсал) включает:

подушку безопасности переднего пассажира,

передние ремни с механизмом предварительного натяжения,

подогрев передних сидений,

электропривод и обогрев наружных зеркал,

кондиционер,

аудиосистему,

наружные зеркала с указателями поворота,

корпуса зеркал и ручек дверей, окрашенные в цвет кузова,

молдинги боковых дверей в цвет кузова,

зеркало в противосолнечном козырьке пассажира.

Максимальная комплектация Luxe (от 538 800 рублей за седан, от 553 800 рублей за хетчбэк и лифтбэк, от 563 800 рублей за универсал) предлагает такие опции, как:

сигнализация,

противотуманные фары,

климатическая система,

тканевые вставки в обивках дверей,

регулировка сиденья водителя и передних ремней безопасности по высоте,

обогрев ветрового стекла,

задние электростеклоподъемники,

15-дюймовые литые диски колес.

В пакет опций Prestige входят система электронного контроля устойчивости (ESC), противобуксовочная система (TCS), система помощи при старте на подъеме (HSА), парктроник, датчики дождя и света.

Видео: YouTube/РБК Autonews