Меньше чем полмиллиона: объявлены цены «Гранты» в четырёх кузовах
«АвтоВАЗ» назвал начальную цену седана Lada Granta – это 419 900 рублей. Цены на хетчбэк и лифтбэк «Гранта» начинаются от 436 900 рублей, на универсал – от 446 900 рублей. Продажи модели стартовали 1 сентября.
Как сообщает пресс-служба компании, это один из самых доступных автомобилей с автоматизированной трансмиссией. Так, седан с 16-клапанным 106-сильным мотором и АМТ (автоматизированная механическая трансмиссия) стоит от 521 500 рублей, седан с 16-клапанным 98-сильным мотором и АКП (автоматическая коробка передач) – от 581 500 рублей. Помимо этих двух силовых агрегатов для «Гранты» доступен 8-клапанный мотор 87 л.с.+МКП, а также 16-клапанный мотор 106 л.с.+МКП.
В общей сложности для новой Lada Granta создано 56 вариантов, различающихся типом кузова, двигателями и опциями.
В базовую комплектацию «Гранты» Standard входит подушка безопасности водителя, крепления для детских кресел Isofix, АБС с усилителем экстренного торможения, складное заднее сиденье, лёгкая тонировка стекол, аудиоподготовка, система «Эра-Глонасс».
Следующая комплектация Classic включает около 20 систем, среди них улучшенная шумоизоляция, бортовой компьютер, наружная электрокнопка отпирания багажника, электростеклоподъемники передних дверей, регулировка руля по высоте. Седан в версии Classic стоит от 455 500 рублей, хетчбэк и лифтбэк – от 470 500 рублей, универсал – от 480 500 рублей.
Комплектация Comfort (от 501 500 рублей за седан, от 516 500 рублей за хетчбэк и лифтбэк и от 526 500 рублей за универсал) включает:
- подушку безопасности переднего пассажира,
- передние ремни с механизмом предварительного натяжения,
- подогрев передних сидений,
- электропривод и обогрев наружных зеркал,
- кондиционер,
- аудиосистему,
- наружные зеркала с указателями поворота,
- корпуса зеркал и ручек дверей, окрашенные в цвет кузова,
- молдинги боковых дверей в цвет кузова,
- зеркало в противосолнечном козырьке пассажира.
Максимальная комплектация Luxe (от 538 800 рублей за седан, от 553 800 рублей за хетчбэк и лифтбэк, от 563 800 рублей за универсал) предлагает такие опции, как:
- сигнализация,
- противотуманные фары,
- климатическая система,
- тканевые вставки в обивках дверей,
- регулировка сиденья водителя и передних ремней безопасности по высоте,
- обогрев ветрового стекла,
- задние электростеклоподъемники,
- 15-дюймовые литые диски колес.
В пакет опций Prestige входят система электронного контроля устойчивости (ESC), противобуксовочная система (TCS), система помощи при старте на подъеме (HSА), парктроник, датчики дождя и света.
Видео: YouTube/РБК Autonews