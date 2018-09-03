Нападение на клуб «Цоколь» расценили как хулиганство. Очевидцы предполагают, что людей и окна били ультраправые

Факт нападения на музыкальный клуб «Цоколь» подтвердили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту хулиганства.

«Вечером 2 сентября в полицию Центрального района Санкт-Петербурга поступило сообщение о конфликтной ситуации у дома 50 по Лиговскому проспекту, – рассказали 3 сентября в главке. – На место оперативно выехали сотрудники полиции для разбирательства. По факту конфликта возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Сотрудники полиции устанавливают участников и обстоятельства инцидента».

Как сообщил «Фонтанке» один из очевидцев, нападавшие предположительно были представителями ультраправой группировки. Их визит был, несомненно, «приурочен» к концерту челябинской команды Truckdrivers, которая играет в стиле ska-punk и ska-core. Музыкальная группа была образована 7 лет назад на Урале. Ее участники имеют отношение к антифа-идеологии.

Напомним, перед концертом группы Truckdrivers к клубу на Лиговском проспекте, 50, корпус 3, пришли неизвестные с травматикой и дымовыми шашками. Они разбили окна заведения и спровоцировали драку. Агрессия длилась несколько минут, после чего нападавшие скрылись с места происшествия. Музыкальное мероприятие отменять не стали, задержав его на час.