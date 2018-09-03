Воронежские водители приветствовали 3 сентября портретом Шуфутинского из 80 автомобилей

Воронежские автолюбители оригинально отметили наступление 3 сентября. Они выстроили 80 автомобилей так, что с высоты птичьего полета был виден портрет шансонье Михаила Шуфутинского.

Воронежцы отдали дань уважения песне исполнителя «Третье сентября», которая в Интернете давно стала мемом и породила множество фотожаб.

Автолюбители пожелали, чтобы на душе у всех всегда оставалось 2 сентября, «когда всё было хорошо, было солнце и тепло». Напомним, в песне Шуфутинского третье сентября — день трагический. Сам шансонье рассказывал, что в его жизни с этой датой ничего не связано.