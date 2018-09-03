Мединский против «Суперпапы»: МВД проверит траты бюджета на российские фильмы

Полиция возбудила два уголовных дела после обращения министра культуры России Владимира Мединского о растрате бюджетных средств при изготовлении кинокартин.

В отношении производителей фильмов «Суперпапа», «Боб» и «Сны Севы Горелова» возбуждены дела по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Об этом 3 сентября сообщает РБК со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Основанием для уголовных дел стало написанное в конце августа обращение Владимира Мединского, в результате которого были проведены проверки двух кинокомпаний. Так, следователи выяснили, что неизвестные люди, представившись представителями ООО «Кинокомпания «25-й этаж», получили для съемок «Снов Севы Горелова» порядка 10 миллионов рублей из фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Конкурсный управляющий компании рассказала, что «25-й этаж» может стать банкротом. При этом фирма не смогла оплатить услуги продюсеров в полном объеме и осталась им должна.

Кроме того, 1 сентября было возбуждено уголовное дело и в отношении компании «Артополион», которая якобы завладела 25 миллионами рублей для создания мультфильма «Боб» и фильма для детей «Суперпапа».

Напомним, что это не первый раз, когда в России возбуждаются уголовные дела за растрату бюджетных средств при производстве кинофильмов. Так, в мае претензии у МВД появились к ГУП «Киностудия «Чеченфильм», получившей субсидию в 21,9 млн рублей на создание картины «Тоска» по рассказу Антона Чехова. В июне вопросы о правомерности использования средств возникли и к ООО «Маяковский», снимавшему фильм «ВМаяковский», однако после выхода кинокартины деньги, которые выделил Фонд кино, вернулись в бюджет. В июле было возбуждено уголовное дело в отношении ООО «Кинокомпания КИТ», взявшей 7,3 млн рублей на производство фильма «Мотылек», сценарий для которого написал Иван Охлобыстин. Картина так и не увидела свет. Максимальное наказание по статье за мошенничество, совершенное группой лиц, составляет до 10 лет заключения и штраф до миллиона рублей.