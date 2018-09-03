Трамвайный парк Петербурга пополнят новыми составами за 470 млн рублей

СПбГУП «Горэлектротранс» намерен купить пять низкопольных трамваев. Информацию о старте аукциона разместили на портале госзакупок 3 сентября.

Как стало известно «Фонтанке» из тендерной документации, ФГУП «Горэлектротранс» планирует закупить трехсекционные составы одностороннего движения на 50 пассажиров. Длина одного трамвая – 28 метров, ширина – 2,5 метра. Начальная стоимость закупки – 467,69 млн рублей.

Новые трамваи, согласно требованиям учреждения, должны быть оснащены навигационной системой ГЛОНАСС, Wi-Fi, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, системами видеорегистрации и информирования, электронными табло. Победителя аукциона определят 20 сентября 2018 года.

Напомним, в середине августа 2018 года город купил трамвай за 94 млн рублей. Но вместо нового состава получил машину «с пробегом» по Самаре.