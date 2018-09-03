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Происшествия
03.09.2018 13:25
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«Мы друзья». Дело о стрельбе по богеме в доме Басина закончилось примирением

Участника карточной игры в "актерском доме" Басина в центре Петербурга избавили от уголовной ответственности за подстреленного оппонента. Дружба в богемной компании выдержала пулю в грудь и уберегла от срока за попытку убийства. Отвечать стрелку пришлось только за пистолет. 

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, 3 сентября Куйбышевский суд признал виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ) Юрия Яновского. Пистолетом Яновский воспользовался в августе прошлого года в квартире в доме Басина на площади Островского, где за покерным столом собралась компания из пяти человек. 

По версии следствия, подсудимый как минимум дважды выстрелил в 31-летнего партнёра по игре, несмотря на алкоголь не только осознавая, но и стремясь к летальному исходу. Предполагалось, что закончить начатое помешала уверенность, что выстрелов достаточно. Дело возбудили по статье о покушении на убийство, однако Яновский против такой квалификации возражал.

Принудительно возвращённый в Петербург после побега в Европу, он настаивал, что в реанимацию отправил приятеля по неосторожности. Впрочем, в случайности сквозного ранения в грудь уверен и потерпевший. 

«Мы друзья!» – в один голос заявили оба в суде, оговорившись, что перебрали со спиртным. Судью Андрея Дондика объяснение устроило.

«Действия подсудимого были переквалифицированы на часть 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон», – уточнили в пресс-службе. 

Вину в хранении оружия Яновский, в мире карточных игр больше известный как Юра Тверской, признал. Суд назначил ему год лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

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