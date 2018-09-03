«Победа» отказалась от скидок на багаж из-за требования УФАС

Российский лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») с 4 сентября 2018 года увеличит минимальный тариф на провоз 10 кг багажа с 499 до 777 рублей. Как сообщила компания 3 сентября, нововведение связано с требованием УФАС Москвы.

Ранее «Победа» ввела специальный тариф для багажа весом до 10 кг, который действовал на определенное количество мест и был доступен только на ее сайте. При оформлении услуги в агентствах и аэропортах провоз 10 кг багажа на рейсах «Победы» стоил 1000 рублей.

Генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков сообщил, что это было сделано для мотивации клиентов. «Очевидно, что промотариф не может предлагаться без ограничений», – пояснил он. ФАС потребовала снять ограничение на количество мест багажа по промотарифу на рейс. После этого компания была вынуждена отменить свою акцию.

При этом 70% клиентов лоукостера не покупают никакой дополнительный багаж, их полностью устраивает бесплатная норма ручной клади, подчеркнул топ-менеджер. Средняя загрузка рейсов «Победы» составляет 97%, а на большинстве рейсов достигает 100%, что является самым высоким показателем среди российских регулярных авиакомпаний.